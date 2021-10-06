COVID-19 в Україні: крива захворюваності росте [ Редактировать ]
Бо поки крива захворюваності - росте. За минулу добу - майже 13 тисяч нових випадків коронавірусу. І понад три сотні - летальних випадків. При цьому одужали - неповні п'ять тисяч.
І з такими показниками Україна - друга у світі за добовим приростом інфікувань! І третя - за кількістю смертей від ковіду.
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Загалом, станом на сьогоднішній ранок показникам "помаранчевої" карантинної зони відповідають уже 11 областей України.
Найбільше інфікувань у Харківській, Львівській та Запорізькій областях - повідомили в міністерстві охорони здоров'я.
За показниками темпів поширення COVID-19, дві області перебувають у "помаранчевій" зоні епіднебезпеки: Донецька та Чернівецька. Решта регіонів, за винятком Закарпаття та Кіровоградщини, - "жовті".
Найбільше інфікувань на Харківщині - майже тисяча. Далі йдуть Дніпропетровщина та Донеччина.
Найбільше інфікувань на Дніпропетровщині, Харківщині та Донеччині - повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.