Бо поки крива захворюваності - росте. За минулу добу - майже 13 тисяч нових випадків коронавірусу. І понад три сотні - летальних випадків. При цьому одужали - неповні п'ять тисяч.

І з такими показниками Україна - друга у світі за добовим приростом інфікувань! І третя - за кількістю смертей від ковіду.