Розвиток електротранспорту, захист екології та оновлення інфраструктури міста: як пройшов міжнародний інвест-форум у Харкові? [ Редактировать ]
Харків став "Зеленим". Місто приєдналося до екологічної програми ЄБРР. Це дасть змогу оновити системи водо- і теплопостачання та покращити енергоефективність загалом.
А ще - збільшити кількість електротранспорту та вирішити проблему відходів. Харків уже розраховує на інвестиції та робочі місця. Інвесторам, зі свого боку, пообіцяли гарантії та підтримку.
Ігор Терехов, в.о. міського голови Харкова:
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) - это наш давний партнер. Партнер, с которым мы вместе строим метрополитен. Партнер, с которым мы закупаем тролейбусы. И для нас очень важно то, что мы присоединились к карте Зеленых городов. Это говорит о том, что мы заботимся об экологии города Харькова.
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