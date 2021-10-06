Харків став "Зеленим". Місто приєдналося до екологічної програми ЄБРР. Це дасть змогу оновити системи водо- і теплопостачання та покращити енергоефективність загалом.

А ще - збільшити кількість електротранспорту та вирішити проблему відходів. Харків уже розраховує на інвестиції та робочі місця. Інвесторам, зі свого боку, пообіцяли гарантії та підтримку.

Ігор Терехов, в.о. міського голови Харкова: