COVID-19 в Україні: "помаранчевій" зоні відповідають вже одинадцять областей [ Редактировать ]
У Львові можуть оголосити локдаун. Через зростання кількості захворювань. Планують обмежити масові заходи, перевести навчальні заклади на дистанційний режим та припинити планові операції в лікарнях, що приймають хворих на ковід. Остаточне рішення ухвалять завтра.
Показникам "помаранчевої" карантинної зони відповідають уже 11 областей України. Рівень захворюваності на ковід в країні дедалі зростає. За попередню добу - понад 12 із половиною тисяч нових інфікувань. Від ускладнень померли 320 людей. Ушпиталили майже чотири тисячі хворих.
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