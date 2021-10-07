У Львові можуть оголосити локдаун. Через зростання кількості захворювань. Планують обмежити масові заходи, перевести навчальні заклади на дистанційний режим та припинити планові операції в лікарнях, що приймають хворих на ковід. Остаточне рішення ухвалять завтра.

Показникам "помаранчевої" карантинної зони відповідають уже 11 областей України. Рівень захворюваності на ковід в країні дедалі зростає. За попередню добу - понад 12 із половиною тисяч нових інфікувань. Від ускладнень померли 320 людей. Ушпиталили майже чотири тисячі хворих.