Верховна Рада: тож відправлять спікера у відставку чи ні? [ Редактировать ]
Сьогодні Верховна Рада може відправити у відставку спікера Дмитра Разумкова. Плани поставити це питання на голосування саме в четвер - озвучили у фракції "Слуга народу".
У вівторок монобільшість ухвалила відсторонити Разумкова на два дні від ведення засідань і внесла питання його відставки у порядок денний.
Головувати сьогодні під Куполом буде народний депутат Данило Гетманцев. Нагадаю, щоб звільнити спікера з посади - треба щонайменше 226 голосів.
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Спочатку пересварились через відставку голови парламенту, а потім частина депутатів узагалі пішла з наради, коли заговорили про імовірні офшори президента.
Доля українського політика - Дмитра Разумкова, схоже, вже вирішена. Принаймні, президент сьогодні у Трускавці заявив - що він уже "не член команди".
Десята ранку. Засідання розпочинає віцеспікер Руслан Стефанчук. Він - тимчасовий голова на час усунення Дмитра Разумкова.
Голови ВРУ не видно, хоча, передав такий собі "привіт" журналістам - скасував усі заборони щодо пересування кулуарами.
Таке рішення ухвалили "Слуги народу" спільно з двома депутатськими групами - "Довіра" та "За майбутнє".