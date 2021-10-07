Сьогодні Верховна Рада може відправити у відставку спікера Дмитра Разумкова. Плани поставити це питання на голосування саме в четвер - озвучили у фракції "Слуга народу".

У вівторок монобільшість ухвалила відсторонити Разумкова на два дні від ведення засідань і внесла питання його відставки у порядок денний.

Головувати сьогодні під Куполом буде народний депутат Данило Гетманцев. Нагадаю, щоб звільнити спікера з посади - треба щонайменше 226 голосів.