На территории Италии зафиксировали европейский рекорд по количеству выпавших дождей на протяжении 12 часов. Об этом сообщает новостное агенство The Watchers.

В частности, в регионе Лигурия в течение 12 часов 740,6 миллиметров осадков, что уже объявлено новым европейским рекордом по количеству осадков за столь короткий период времени.

Отмечается, что такое количество осадков стало схожим с тем, которое выпадает в регионе за целый год. было опубликовано видео со спутника, которое подтверждает такое природное "достижение".

Italy... a new European record.



A whopping 740.6mm (29.2 inches) of rain in just 12 hours!



Italy set a new national record for rainfall in 6-hours and then went on to break the European record for 12-hour totals.



This is the satellite loop over the last 36 hours. pic.twitter.com/YJeZ2soEdE