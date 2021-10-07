Италия поставила невероятный европейский рекорд по осадкам (видео) [ Редактировать ]
На территории Италии зафиксировали европейский рекорд по количеству выпавших дождей на протяжении 12 часов. Об этом сообщает новостное агенство The Watchers.
В частности, в регионе Лигурия в течение 12 часов 740,6 миллиметров осадков, что уже объявлено новым европейским рекордом по количеству осадков за столь короткий период времени.
Отмечается, что такое количество осадков стало схожим с тем, которое выпадает в регионе за целый год. было опубликовано видео со спутника, которое подтверждает такое природное "достижение".
Italy... a new European record.— Scott Duncan (@ScottDuncanWX) October 5, 2021
A whopping 740.6mm (29.2 inches) of rain in just 12 hours!
Italy set a new national record for rainfall in 6-hours and then went on to break the European record for 12-hour totals.
This is the satellite loop over the last 36 hours. pic.twitter.com/YJeZ2soEdE
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Кроме того, Францию накрыл сильный дождь, который спровоцировал наводнение. Нарушено движение по крупным дорогам и магистралям, пожарные спасли из затопленных автомобилей 23 человека, люди спасались от воды, забираясь на крыши зданий.
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