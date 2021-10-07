YouTube будет выделять интересные места в видео [ Редактировать ]
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Видеосервис YouTube тестирует функцию выделения наиболее интересных пользователям фрагментов в роликах. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Участники эксперимента увидят график частоты просмотра фрагментов над красной полосой во время прокрутки видео. Функция доступна ограниченному количеству пользователей компьютеров и мобильных устройств.
Напомним, что YouTube c 1 июня вставляет рекламу во все видеоролики, а сейчас тестирует функцию скачивания видео в браузере для платных подписчиков.
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