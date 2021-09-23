Видеоролики нельзя скачать на компьютер или смартфон Источник: TechCrunch

Видеосервис YouTube тестирует функцию скачивания видео для премиальных подписчиков. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Тестирование продлится до 19 октября. Функция будет доступна только пользователям, которые зарегистрировались в программе тестирования. Среди поддерживаемых браузеров: Chrome, Edge или Opera.

Видеоролики нельзя скачать на компьютер или смартфон - только в самом браузере для дальнейшего просмотра офлайн. Загрузки будут доступны, если устройство хотя бы раз подключали к интернету за последний месяц.

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Функция на данном этапе не всегда работает исправно, пишет The Verge. Часто прогресс скачивания зависает в самом начале загрузки.

Напомним, что YouTube c 1 июня вставляет рекламу во все видеоролики.