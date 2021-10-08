Помер нардеп Антон Поляков: поліція встановлює обставини [ Редактировать ]
Поліцейські Києва встановлюють обставини смерті народного депутата Антона Полякова.
Попередньо відомо, що чоловіку стало зле дорогою в таксі, його намагалися реанімувати лікарі "швидкої", але не змогли. Поліцейські проводять слідчі дії для встановлення обставин смерті.
Антон Поляков - народний депутат України дев'ятого скликання, обраний у 206 окрузі Чернігова, безпартійний.
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