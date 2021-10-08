18 октября народные депутаты парламентской фракции "Слуга народа"соберутся на заседание. Сообщается, что народные избранники определятся с кандидатами на должности министров во второй половине месяца.

Об этом журналистам рассказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия .

По министрам мы действительно будем определяться 18 октября. У нас будет фракция… возможно с президентом. Кандидаты будут, будем определять порядок, не всех сразу, а постепенно сделаем.

Напомним, что 7 октября Верховная Рада Украины проголосовала за отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова.

2 октября народные депутаты от "Слуги народа" в Трускавце собрали более 150 подписей за отзыв спикера Рады Дмитрия Разумкова. Ранее Рада отстранила Разумкова от ведения заседаний парламента на два пленарных дня - 5 и 6 октября. После этого отставку главы Рады внесли в повестку дня.

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