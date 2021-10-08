"Помаранчевій" зоні відповідають 13 областей [ Редактировать ]
В Україні понад 16 тисяч інфікувань коронавірусом за минулу добу.
241 людина померла від ускладнень. Ушпиталили три з половиною тисячі хворих.
Уже 13 областей відповідають "помаранчевій" зоні.
Найгірша ситуація на Одещині, Дніпропетровщині, Львівщині та Харківщині. Повністю вакциновані в країні - понад 6 мільйонів громадян.
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У Великій Британії ревакцинацію проти коронавірусу нині пропонують людям похилого віку та представникам інших груп ризику. Так само і в Сполучених Штатах.
І доки українців вмовляють вакцинуватися хоча б однією дозою, європейцям колотимуть уже третю. Агенція ЄС із лікарських засобів рекомендує людям, вакцинованим "Пфайзером" та "Модерною", так зване "бустерне" щеплення.
44 людини померли. 1 200 хворих доправили в лікарні, одужало - понад півтисячі.
Кількість недужих дітей там стрімко зросла після свята Рош га-Шана. А людей старшого віку та з групи ризику закликають робити третє щеплення проти коронавірусу.
Того, хто відмовиться, усунуть від роботи без збереження зарплати.