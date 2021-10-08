У Мелітополі на Запоріжжі запровадили суворі транспортні обмеження. Маршрутки відтепер працюють лише в години пік. А проїхатися у них можна тільки за наявності ПЛР-тесту або сертифіката про щеплення. Яка реакція містян - дивіться.

Проїхатись Мелітополем - неабияка проблема. Єдиний міський транспорт тут - маршрутки. Тепер вони курсують лише за графіком. Уранці - від шостої до дев'ятої, та увечері - від четвертої до сьомої.

Ірина Валянська, жителька Мелітополя:

Ну на работу я понимаю, можно приехать, маршрутка с 6 до 9. Как уехать нам с работы после 20 часов. Когда городские власти приняли, что маршрутка будет ходить до 19 часов.

Однак і це - пів біди, кажуть місцеві жителі. Зайти до автобуса відтепер можна лише за наявності ПЛР-тесту або Ковід-сертифіката. Водії від такого теж не в захваті.

Телефоны, в лицо. И бумажки! Я что, успеваю просмотреть это все? Я просто физически не могу. И открывают двери. Люди. Ехать надо. Посмотрите, все остановки за-би-ты-е людьми. А автобусов нету.

Чимало водіїв сьогодні просто не вийшли на маршрути. А все тому, що не мають того ж таки сертифіката про щеплення. А отже, і дозволу на роботу.

Ірина, жителька Мелітополя:

Вот здесь всегда у нас куча всяких маршруток. Я вот вышла из-за угла, смотрю, я в шоке конечно, что нету ни единой маршрутки. Ни единой. Такого еще у нас никогда не было.

Містяни впевнені, такі обмеження призведуть до транспортного паралічу.

Олег, водій маршрутки:

Значит, не поедет бабушка. Ну та пусть идет с претензией вы знаете куда, да. Дорогу показать или адрес дать? Вот и все.

Усі претензії людей - до міської влади. Та чиновники твердять: такі обмеження зумовлені різким зростанням кількості інфікованих.

Ірина Рудакова, перший заступник міського голови Мелітополя:

Мы это все понимаем и нам очень ну не хотелось бы этого делать. Но мы на стороне медиков. Потому что сегодня любой заболевший в городе Мелитополе не найдя возможности получить медицинскую помощь, останется сам с собой. Поэтому что важнее, здоровье или неудобство?

За словами медиків, у ковідних відділеннях міста 350 ліжок. Вільних майже немає. Пацієнти вже лежать навіть у коридорах.

Места подготовленые для поступлений. Сегодня у нас идет приемный день. Палаты у нас мешанные. У нас нет женских и мужских из-за нехватки мест.

Тож лікарі такі обмеження підтримують.

Лариса Саприкіна, директорка багатопрофільної лікарні інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги:

Я, как житель Мелитополя и как эпидемиолог, сделала бы еще жестче на сегодняшний момент. Потому что я вижу как работают наши госпиталя, я вижу как работают наши врачи-инфекционисты, практически без выходных круглосуточно.

Скільки триватимуть карантинні обмеження, чиновники не прогнозують. Усе залежатиме від показників захворюваності.