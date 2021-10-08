Усі свої досягнення він публікує в соцмережах і закликає небайдужих підтримати його фінансово.

У Шотландії 81-річний Нік Гарднер підкорює гори! І всі свої досягнення присвячує дружині, яка нині перебуває в лікарні через хворобу Альцгеймера. Скільки ще вершин планує здолати - знає Володимир Кулаков.

Це вісімдесятиоднорічний Нік Гарднер із Шотландії. Попри доволі немолодий вік, чоловік підкорив одну із шотландських вершин - Буачайле Етів Мор.

Розповідає - така ідея виникла після того, як його дружину Джаннет із хворобою Альцгеймера ушпиталили через необхідність цілодобового нагляду лікарів. А Нік залишився сам. До слова, він прожив із Джаннет 30 спільних років. І нині розповідає - вирушив у гори, щоб насамперед морально "перезавантажитися".

Однак на цьому Нік Гарднер не зупинився. І вирішив - хоче здійнятися на всі шотландські вершини, а таких в країні понад дві сотні. Втілити мету Нік планує за 1200 днів.

Нік Гарднер, альпініст:

Мій виклик полягає в тому, щоб підкорити всі вершини Шотландії понад 900 метрів заввишки. Я навіть склав цілий список.

Долає схили дідусь не просто так, а з доброчинною метою. Усі свої досягнення він публікує в соцмережах і закликає небайдужих підтримати його фінансово. А зібрані кошти переказує благодійним організаціям, які опікуються лікуванням людей із хворобою Альцгеймера, зокрема, і його дружини.

Нік Гарднер, альпініст:

Моя Джаннет занедужала на Альцгеймера чотири роки тому. Коли її забрали до лікарні, я залишився зовсім один. Тоді вирішив кинути собі виклик, спробувати зосередитися на іншому. Раніше ми постійно були разом. А тепер її немає поруч.

Нік Гарднер уже підкорив 177 вершин! Під час своїх подорожей він зустрічає чимало альпіністів. І коли розповідає їм свою історію, люди дивуються й водночас радіють, що в такому віці дехто ще на таке здатен.

Нік Гарднер, альпініст:

Коли я здійнявся на гору вперше, це були особливі вічуття. Я подумав: "Щось у цьому є". У горах я знайомлюся з людьми. Розповідаю їм, чому я тут. Вони спочатку не можуть повірити, а потім долучаються до збору коштів.

Нік Гарднер упевнено прямує до своєї мети, підкорюючи вершину за вершиною. І вже встиг зібрати понад 35 тисяч євро. Дідусь сподівається, що ці кошти допоможуть полегшити життя не лише його дружині, а й іншим людям з хворобою Альцгеймера.