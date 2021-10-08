COVID-19 в Україні: понад шістнадцять тисяч інфікувань за добу [ Редактировать ]
В Україні понад 16 тисяч інфікувань коронавірусом за минулу добу. 241 людина - померла від ускладнень. Ушпиталили - три з половиною тисячі хворих. Уже 13 областей відповідають показникам "помаранчевої" зони. Найгірша ситуація на Одещині, Дніпропетровщині, Львівщині та Харківщині. Повністю вакциновані в країні - понад шість мільйонів громадян.
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