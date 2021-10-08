"Жовта" карантинна зона в Україні: чому люди не зважають на вимоги карантину?

Театри та кінотеатри можуть бути заповнені до двох третин. У ресторанах - не більше ніж четверо людей за столиком. А в спортзалах - одна людина на 10 квадратних метрів.