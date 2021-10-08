Незаконная и неудавшаяся попытка вручить новое подозрение председателю Политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народному депутату Украины Виктору Медведчуку продемонстрировала, что власть продолжает взятый ею преступный курс на фальсификацию уголовных дел, расправу над политическими противниками, установление абсолютной диктатуры Зеленского и его ближайшего окружения.

Опричники из "Квартала 95" решили "подбросить угля" в гаснущее дело против председателя Политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука. Сегодня генпрокурор Ирина Венедиктова и глава СБУ Иван Баканов выступили с "новыми", стократ более абсурдными обвинениями в его адрес. На сей раз ‒ в "подрыве энергетической безопасности страны". И потребовали миллиардного залога или взятия под стражу. Симптоматично, что эти фальшивые, безосновательные "подозрения" и рекордные суммы залогов возникли в период энергетического кризиса в стране и череды громких офшорных скандалов, в которых замешаны высшие представители Зе-власти.

Сама попытка вручения повестки, которая проводилась по процедуре, нарушающей требования Уголовного процессуального кодекса, и нарушала права Виктора Медведчука, свидетельствует о полном нигилизме и неуважении к закону тех, кто дает, и тех, кто исполняет заказ по политическому преследованию как Виктора Медведчука, так и других оппозиционных политиков. Уже в начале процессуальных действий по новому уголовному делу, еще до суда, работники прокуратуры добились полного фиаско.

Во-первых, открытие нового уголовного дела обусловлено полной беспомощностью органов прокуратуры, неспособностью обосновать свои позиции по первому уголовному делу в отношении Виктора Медведчука, который оспаривает незаконное избрание ему меры пресечения в виде домашнего ареста в Европейском суде по правам человека, где его жалобы уже приняты к рассмотрению.

Во-вторых (и это самое главное), такими действиями власть Зеленского стремится отвлечь внимание от скандалов, которые сопровождают деятельность Президента и его окружения: офшорного скандала, связанного с публикацией "Досье Пандоры", отставки председателя Верховной Рады, призванной окончательно поставить крест на независимости законодательной власти, и ряда других столь же вопиющих событий.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" заявляет: то, что сегодня власть прибегает к таким грязным, манипулятивным цирковым приемам, ‒ свидетельство того, что она окончательно загнала себя в угол собственной преступной и антинародной политикой, о чем наша партия постоянно говорила.

Очередными грубыми нападками окружение Зеленского хочет отвлечь внимание людей от своих катастрофических провалов. Создать впечатление, что в энергетическом кризисе и их собственной коррумпированности виноваты воображаемые "враги". Но им это не удастся! "Оппозиционная платформа - За жизнь" подчеркивает: всю полноту ответственности за тарифный геноцид, пустые хранилища газа и угля, риски срыва отопительного сезона и краха всей энергетической системы страны несет исключительно действующая власть.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" заявляет: власть Зеленского превращает страну в территорию полного беспредела, тирании и диктатуры. Такие действия Зеленского и его окружения вызвали справедливое возмущение не только в Украине, но и за рубежом. В беспардонную ложь власти уже никто не верит.

Мы требуем от Зеленского и его команды остановить маховик политических репрессий. Прекратить заниматься грубыми фальсификациями и подтасовками. Хватит искать врагов в среде оппозиции. Сегодня главный враг Украины – бездарная, некомпетентная и коррумпированная власть.

Чтобы не допустить осознания этого украинским обществом, тщетно пытаясь отвлечь внимание от потерпевшего полное фиаско Зеленского, его окружение превращает правосудие в балаган, штампуя уголовные дела. И ответственность за это последует неизбежно, а мы приложим все усилия, чтобы добиться справедливости.

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь"