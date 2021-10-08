COVID-19 в Україні: сьоме місце у світі за кількістю хворих на добу [ Редактировать ]
Жовта зона і сьоме місце у світі. Кількість хворих на коронавірус в Україні - зростає. За минулу добу плюс 16 тисяч інфікованих. Це на тисячу більше, ніж напередодні.
Одужало майже вісім тисяч пацієнтів. Лідер за кількістю нових хворих - Одещина, за нею - Дніпропетровщина, Львівщина, Харківщина та Київ. А от повністю щепили проти ковіду понад шість мільйонів українців.
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Найбільше інфікувань у Харківській, Львівській та Запорізькій областях - повідомили в міністерстві охорони здоров'я.
За показниками темпів поширення COVID-19, дві області перебувають у "помаранчевій" зоні епіднебезпеки: Донецька та Чернівецька. Решта регіонів, за винятком Закарпаття та Кіровоградщини, - "жовті".
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