Жовта зона і сьоме місце у світі. Кількість хворих на коронавірус в Україні - зростає. За минулу добу плюс 16 тисяч інфікованих. Це на тисячу більше, ніж напередодні.

Одужало майже вісім тисяч пацієнтів. Лідер за кількістю нових хворих - Одещина, за нею - Дніпропетровщина, Львівщина, Харківщина та Київ. А от повністю щепили проти ковіду понад шість мільйонів українців.