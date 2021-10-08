Вони дають можливість приховувати мільйони доларів! Після контрабанди та зарплати в конвертах, офшори входять у топ причин, через які державний бюджет втрачає мільярди. Тож як в Україні борються із "податковими гаванями"? І чого не вистачає законодавчій системі, щоб зупинити витік грошей? Розкаже Ірина Розова.

Уникнути сплати податків, приховати брудні гроші чи захистити бізнес від рейдерів або ризиків. Усе це про офшори.

Є негативна сторона офшорів і позитивна сторона офшорів.

Та все ж - зі "скриньки Пандори" виліз негатив. У світі розгорається скандал. Бо виявилося, що можновладці світу - ховають свої статки в офшорах. А що в Україні загрожує власникам "податкових гаваней"?

Едуард Багіров, юрист:

Наши антикоррупционные структуры могут сказать "ай-ай-ай" в лучшем случае. Или провести какие-то проверки той информации, которую предоставили журналисты.

У самому відкритті секретної компанії за кордоном - немає нічого кримінального, кажуть експерти. Бо причини на те можуть бути різні. І це не лише відмивання грошей. Приміром, якщо треба купити нерухомість в іншій країні.

Тетяна Острікова, економічний експерт:

Велика кількість українців в Іспанії створювали іспанські компанії й купували на неї нерухомість, в цьому немає проблеми. Є проблема в іншому: якщо кошти, які заведені з України, мають незаконне походження. І далі операції з придбання майна, вони здійснені з однією приблизно метою - легалізувати кошти вкрадені, або здобуті корупційним шляхом.

Але довести це - непросто. Після гучного скандалу "Панама Пейперс" у 2016, коли журналісти оприлюднили імена відомих бізнесменів, політиків з усього світу, які вирішили зекономити на податках, в Україні напрацювали цілий пакет антиофшорних змін до законодавства. Ухвалили його лише 2020.

Данило Гетманцев, голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики:

Це вперше за історію України був прийнятий закон антиофшорний, який дійсно змушує тих людей, які користуються офшорами сплачувати податки в Україні. Це не якісь ефемерні фейкові міри - заборонити офшори чи посадити власників офшорів, це дуже складна система правових норм.

Але в повному обсязі ця система так і не запрацювала.

Тетяна Острікова, економічний експерт:

Не встигли. Тобто ми знаємо, що й у влади, й у чиновників зазвичай водиться мати один, другий свій офшор чи іноземну компанію. І не всі вони встигли їх ліквідувати, або іншим чином якось переструктурувати в більш таку респектабельну юрисдикцію, наприклад Австрію, або іншу європейську країну. Або Нідерланди, з якою ми маємо договір про уникнення подвійного оподаткування, там де така стійка фінансова банкова система, яка буде слідкувати, щоб не було ніяких фінансових оборудок. Ми розуміємо, що раніше 2023 року ми не побачимо ні декларацій про офшорні компанії, ні податків.

Фактично єдине, що може загрожувати тим, хто використовує офшори - це зіпсована репутація. А захистити економіку від втрат допоможуть лише кардинальні зміни.

Едуард Багіров, юрист:

Было бы аболютно правильно депутатам Верховной Рады в ближайшее время, максимум до конца этого года, принять закон, который бы выводил в правовое поле всех граждан Украины. Независимо от занимаемой должности. Если они будут обладать правами на офшорные компании или офшорные счета.

За даними Міжнародного валютного фонду - щороку "податкові гавані" коштують урядам до шестисот мільярдів доларів втрачених податків.