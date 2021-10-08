В Киеве у маршрутки №509 во время движения отпали двери. Поэтому водитель остановил автобус с пассажирами, чтобы люди могли выйти. Об этом сообщил Telegram-канале "Киев Сейчас".

Отмечается, что теперь перевозчик за отпавшие двери должен заплатить 17 тысяч гривен штрафа.

"За двери, отпавшие у автобуса №509, перевозчик должен заплатить 17 тысяч гривен штрафа. Также на перевозчика составили шесть протоколов за нарушение правил перевозок", - говорится в заметке.

В комментариях пользователи поражены от увиденного.

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