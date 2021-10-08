Сумская область перейдет в "красную" зону карантина [ Редактировать ]
Сумская область может перейти в "красную" зону карантина в течение нескольких дней минуя "оранжевую". На это указывает динамика выявления новых заболевших коронавирусом и рост числа госпитализированных. Об этом сообщает директор областного лабораторного центра Владимир Збаражский.
В комментарии "Суспильному" он отметил, что область по трем показателям соответствует "красной" зоне карантина. "Один показатель - коэффициент выявления больных - держится 4 дня. А два - по одному дню", - уточнил Збаражский.
По его словам, если ситуация не изменится и еще два показателя ухудшатся, то область окажется в "красной" зоне.
"Первый показатель - показатель выявления больных. Второй - уровень госпитализации пациентов - 63,7% (должно быть не более 60%), третий - динамика уровня госпитализации - 57,4% (не более 50%)", - добавил Збаражский.
Он также добавил, что если в течение двух ближайших дней эти показатели не улучшатся, то регион автоматически перейдет в "красную" зону, минуя "оранжевую".
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