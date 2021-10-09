За весь час вакцинувалися тринадцять з половиною мільйонів громадян

Майже 16 тисяч людей захворіли на коронавірус за минулу добу в Україні. Одужали - п'ять з половиною тисяч. 250 пацієнтів - померли.

Антилідери за кількістю нових випадків - Одещина, Дніпропетровщина та Львівщина. Щеплення проти ковіду за добу отримали сто п'ятдесят тисяч українців. Усього вакцинувалися - 13 з половиною мільйонів громадян.