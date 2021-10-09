COVID-19 в Україні: майже шістнадцять тисяч людей захворіли за добу [ Редактировать ]
Майже 16 тисяч людей захворіли на коронавірус за минулу добу в Україні. Одужали - п'ять з половиною тисяч. 250 пацієнтів - померли.
Антилідери за кількістю нових випадків - Одещина, Дніпропетровщина та Львівщина. Щеплення проти ковіду за добу отримали сто п'ятдесят тисяч українців. Усього вакцинувалися - 13 з половиною мільйонів громадян.
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Одужало майже вісім тисяч пацієнтів. Лідер за кількістю нових хворих - Одещина, за нею - Дніпропетровщина, Львівщина, Харківщина та Київ.
Рекордний показник з минулої весни. У ВООЗ заявили: смертей і ушпиталень внаслідок ковіду найбільше серед нещеплених.
Рівень захворюваності на ковід в країні дедалі зростає. За попередню добу - понад 12 із половиною тисяч нових інфікувань.
Найбільше інфікувань у Харківській, Львівській та Запорізькій областях - повідомили в міністерстві охорони здоров'я.
За показниками темпів поширення COVID-19, дві області перебувають у "помаранчевій" зоні епіднебезпеки: Донецька та Чернівецька. Решта регіонів, за винятком Закарпаття та Кіровоградщини, - "жовті".