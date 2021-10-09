У Польщі обвинувачують дев'ятьох людей через смерть українця [ Редактировать ]
Покарання за смерть українця. У Польщі звинувачення висунули дев'ятьом підозрюваним. Серед них - лікарка, правоохоронці та працівники витверезника. Їм загрожує до десяти років позбавлення волі.
Нагадаю, у липні правоохоронці затримали українського заробітчанина Дмитра Никифоренка. Хлопцю було 25 років. Він був напідпитку. Дмитра відвезли у витверезник і влаштували справжні тортури. Душили, труїли газом, били кулаками та кийками. Після цього він помер.
Обставини його смерті викрили журналісти. Вони оприлюднили кадри з відеозапису. Нині справу розслідує польська прокуратура.
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За попередніми даними водій автомобіля BMW, яким подорожували українці у напрямку Катовіце, не впорався з кермуванням. Авто на великій швидкості зіткнулося з електроопорою.
Там звільнили вже другого поліцейського, який брав участь у затриманні Дмитра Никифоренка.
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