Покарання за смерть українця. У Польщі звинувачення висунули дев'ятьом підозрюваним. Серед них - лікарка, правоохоронці та працівники витверезника. Їм загрожує до десяти років позбавлення волі.

Нагадаю, у липні правоохоронці затримали українського заробітчанина Дмитра Никифоренка. Хлопцю було 25 років. Він був напідпитку. Дмитра відвезли у витверезник і влаштували справжні тортури. Душили, труїли газом, били кулаками та кийками. Після цього він помер.

Обставини його смерті викрили журналісти. Вони оприлюднили кадри з відеозапису. Нині справу розслідує польська прокуратура.