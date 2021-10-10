13 жовтня о 18:00 в столичній галереї "КалитаАртКлуб" (Малопідвальна, 21/8) відбудеться

презентація спеціального випуску журналу "Антиквар" №124: "Світ і світло Вільгельма Котарбінського", присвяченого видатному польському художнику, одному з авторів розписів Володимирського кафедрального собору в Києві.

До масштабного міжнародного проєкту долучилися дослідники з п’яти країн, де жив та працював художник - Польщі, України, Італії, Білорусі, Росії.

За словами кураторки та запрошеного редактора спецвипуску Олександри Пеліховської (Варшава), унікальні документи, вперше опубліковані в цьому номері "Антиквара", складно було не просто зібрати з цілої Європи, але і знайти.

Попри величезну популярність та значимість художника, його архів повністю загинув і розпорошився за часи "влади Рад". Команда проекту півтора роки працювала над пошуком та збором матеріалів, попри кордони та складнощі, пов’язані з "пандемічними" обмеженнями.

Спецвипуск журналу "Антиквар" №124: "Світ і світло Вільгельма Котарбінського"

В рамках презентації "Антиквара", буде представлена унікальна мистецька колаборація: вернісаж авторської графіки видатної сучасної української місткині, Олени Придувалової.

Серія образів народилася під час роботи художниці над створенням омажу (твору-присвяти від одного митця іншому), який був зроблений спеціально для колекційної серії журналу "Світ і світло Вільгельма Котарбінського". Інспірацією послугували зображення Серафимів у парусах малих куполів Володимирського кафедрального собору, які прикрасили й обкладинку свіжого номеру "Антиквара".