Под Харьковом из-за курения в постели погибли мать и сын [ Редактировать ]
Источник: ГСЧС Украины
В Чугуеве Харьковской области в результате пожара погибли мать и сын. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Сообщение о пожаре в частном доме на улице Осиновской, 29, в Чугуеве спасатели получили на "101" 10 октября в 4:51.
К приезду пожарных огонь полностью охватил дом, пламя охватило площадь в 80 кв. м. и разрушило деревянные перекрытия.
В 5:35 пожар локализовали, а в 07:00 полностью погасили. Во время осмотра пожарища спасатели обнаружили тела двух людей. Ими оказались 62-летняя хозяйка дома и ее 31-летний сын.
По предварительным данным, причиной пожара могла стать неосторожность при курении.
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