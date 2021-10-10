За середньовіччя його обожнювали мало не всі королівські двори Європи. Натомість, в Радянському Союзі йому оголосили війну. І в часи "сухого закону" майже знищили. Та зараз закарпатське вино - один із головних брендів регіону, і туристична принада.

Наша Мар'яна Мартин власноруч спробувала зібрати виноград і власноніж зробити з нього вино. Що з цього вийшло - давайте подивимось.

Закарпаття - край, який важко уявити без винограду. А де виноград, там і вино.

Ще з середньовіччя закарпатське вино подавали на стіл мало не всім угорським правителям. Його продавали в Європі, а секрети виноробства передавались від батьків до синів. Але в чому секрет справжнього закарпатського вина? Наскільки просто виростити, зібрати, а згодом перетворити виноград на напій Богів?

Урочище Мала Гора. З вершин відкриваються неймовірні краєвиди. Всі 70 гектарів вкриті виноградниками. Але пішки добратися до них непросто. Сідаємо на позашляховик.

Збір винограду у цих садах стартував ще місяць тому і триватиме аж до листопада. Зазвичай тут між рядами трудяться десятки працівників. Сьогодні на підприємстві вихідний.

Мар'яна Мартин, кореспондентка:

Мерло, мускат, пінануар - це тільки кілька сортів винограду, які можна зібрати тут на Малій Горі. Я з секатором іду в міжряддя, де росте каберне савіньон.

Його тут одинадцять сортів. Із каберне савіньон виходить чудове червоне, сухе вино.

Геннадій Вачиля, виноградар:

Він вважається на сьогоднішній день одним із найпопулярніших сортів у світі. Можна сказати навіть номер 1.

Зараз перевіримо - наскільки легко мені піддасться виноградний лідер. Для початку беру ящик. Далі - короткий інструктаж.

Геннадій Вачиля, виноградар:

Звільняємо його трошки від листя, якщо нам заважає і у основи обрізаємо. Потім обережно кладемо, щоб не пошкоджувалися грона і сік не витікав.

За словами виноградаря, аби заповнити ящик, потрібно всього 15 хвилин. Цікаво, за скільки справлюся я?

Із одного гектара тут збирають близько 8 тон винограду. Детально відбирають кожне гроно. Зіпсовані викидають. Аби майбутнє вино було найкращим, за виноградом доглядають люди різних професій. Одні зрізають плоди, аби виміряти кислотність, цукор, пеаш. Інші - вираховують, коли можна почати збір того чи іншого сорту.

Геннадій Вачиля, виноградар виноробної компанії:

За цією технічною зрілістю слідкує наша команда аграріїв виноробів. В нас є трактористи, в нас є відповідальні люди, які перевозять цей виноград.

Окрім великих компаній на Закарпатті виноград вирощують і звичайні селяни. Чи не у кожній хаті в будь якому селі є лугош - навіс з виноградом перед оселею. Пан Іван із села Минай свій виноград зібрав буквально вчора.

Іван Боринський, житель села Минай:

Столовий виноград білий, цей сорт ізабела, є тут корч тремінера.

І для того, аби зібрати виноград, йому не потрібно винаймати бригаду спеціалістів.

Іван Боринський, житель села Минай:

Я, кум і сусід - і за один день виноград зібраний.

А це пів тони винограду. Як думаєте - скільки мені одній знадобилось часу, аби зібрати свій перший ящик? Професійні виноградарі це роблять за 15-ть хвилин... А я...

Мар'яна Мартин, кореспондентка:

Свій перший врожай винограду я збирала майже годину. Ящик доволі важкий, тут майже 12 кг. Робота не проста, але доволі вигідна, бо за підрахунками виноробів із цих ягід зроблять 10 пляшок вина.

Але що роблять з виноградом далі? Як його перетворюють на найсмачніше вино?

Геннадій Вачиля, виноградар виноробної компанії:

Період доставки винограду до 4-х годин від часу збору до переробки.

На виноробному заводі з допомогою спеціального обладнання ягоди відділяють від гілок. Згодом, за допомогою пресу вичавлюють сік. Більшість операцій робить техніка. І сьогодні точно ніхто не давить виноград ногами, як це робив Адріано Челентано у кінофільмі "Приборкання норовливого"

Чавити виноград ногами, справа не з легких. Просто це виглядає тільки у кіно. А колись виноградний сік вичавлювали тільки таким способом. Нині це просто атракція. Яку пропонують туристам за гроші.

Надія Семенець, керівниця туристичного напрямку виноробної компанії:

Все, що ми можемо зробити тепер, це вже буде механізовано. Тобто це є первинне виробництво, яке включає в себе дроблення, пресування, лінія сортування…

І значно менша, але з подібними функціями техніка сьогодні мало не у кожному домі. Як вона працює - пан Іван показує нашій знімальній групі.

Іван Боринський, житель села Минай:

Перемелюється в такі ванни і получається, робиться з цього винограда… передроблюється він.

У цих ваннах виноград настоюється близько 5 днів. М'якне. Потім його переганяють через прес. А видобутий сік заливають у спеціальні бочки.

Та справжні великі винні закарпатські погреби, про які не одне століття ходить слава, сьогодні можна побачити лише на заводах. Це їхня головна скарбниця, де зберігають тільки найкращі вина.

Олександр Мересій, директор з продажу виноробної компанії:

Запрошую вас до нашого особливого приміщення. Тут зберігаються наші особливі вина, якими ми гордимося. Ми працюємо з червоними сортами, такими як кабарне, мерлот, пінонуар і кабарне. По білому вину фурмінт.

У пана Івана урожай скромніший. Але не менш смачний.

Вино бродить близько двох місяців. Згодом пан Іван зливає його у інші бочки, а винні дріжді, які дістаються природнім шляхом, теж переробляє.

Виноробство для чоловіка - звичайне хоббі. Він його не продає, а тільки частує та дарує друзям. Для винних заводів - це звичайно ж бізнес. Тут і потужне обладнання, і ретельний контроль під наглядом десятків фахівців. А щоб отримати особливий смак, вина зберігають у спеціальних дерев'яних бочках.

Олександр Мересій, директор з продажу виноробної компанії:

Після бочкової витримки, який становить від 6- 18 місяців, вино потрапляє на пляшкову витримку і цей процес може відбуватися дуже довго, може тривати до 5, 10 років. Це залежить від потенціалу вина.

Для нас Олександр відкриває одну із бочок вистояного піврічного Мерло.

На відміну від міцних напоїв чи слабоалкоголки, дегустація вина - особлива процедура.

-Ідеально прозоре, колір гарний насичений. Можемо подивитися на маслянистість його, так поганяти його .. бачимо маслянистість по стіночках стікає. Наступний етап - оцінка ароматики, не потрібно соромитися, треба занурити добре ніс у бокал. І що ви відчуваєте у бокалі? -Фрукти. -Фрукти які? -Мм, навіть не знаю, слива. -Нам потрібно зробити середній ковток, проковтнути і повітря видихнути через ніс.

Здається, що все просто. Однак це тільки на перший погляд. Бо ж на виноградниках, як на підприємстві, так і вдома, працювати доводиться цілий рік. Якщо ж ви все-таки вирішили зайнятись виноробством, пам'ятайте, вино приносить користь, тільки якщо його споживати правильно і в міру…