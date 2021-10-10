Зараз для всіх завдання номер один - пережити зиму.

Та влада на місцях на меморандуми сподівається не надто. І зараз для всіх завдання номер один - пережити зиму. Аби зменшити фінансовий тягар, цілі міста переходять на індивідуальне опалення.

Але які плюси та мінуси такого переходу? Скільки це коштує бюджету міста і бюджету кожної сім'ї? Жанна Дутчак порахувала.

На нього переходять і квартирами, і будинками, містами і навіть регіонами.

А що робити тим, хто не хоче переходити на "індивідуалку"?

Руслан Марцінків, міський голова Івано-Франківська:

Мешканцям треба зрозуміти, що час централізованого опалення поступово відходить.

Автономне чи централізоване - яке опалення вигідніше і безпечніше? І якими будуть наслідки масового встановлення в квартирах індивідуальних котлів?

Вмикати в своїй квартирі батареї чи ні, та на яку потужність - Тамара Володимирівна вже давно вирішує сама. Жінка живе в Ужгороді, і в неї вдома індивідуальне опалення. Від централізованого від'єдналася ще тринадцять років тому… І досі не може натішитися.

Тамара Тимко, жителька Ужгорода:

Мне казалось, что мы сбросили из себя какой-то груз непосильный. Потому что, как только начиналось включаться вот это отопление к этим батареям, ложишься, прислушиваешься. Если у тебя не прорвало, прорвало у кого-то. Стояк весь виключают. Ни у кого тепла нету, пока это отремонтируют….

А ще - захмарні платіжки… і тарифи, які постійно зростали.

Тамара Тимко, жителька Ужгорода:

Перед тем, как люди уже полностью отключались, многие были такие должники, страшное дело. И в суд на них подавали. Потому что они не могли потянуть всю эту систему.

Тож у середині двохтисячних багато українців масово почали переходити на "індивідуалку". І не тільки в Ужгороді, а й в інших закарпатських містах.

Святослав Павлюк, виконавчий директор Асоціації "Енергоефективні міста України":

Вартість газу для населення, для опалення побутовими споживачами була істотно меншою ніж вартість газу для "Теплокомуненерго". Різниця доходила в два і більше разів. Це створювало таку певну ілюзію дешевості індивідуального опалення порівняно із централізованим за рахунок банального ціни на газ. І це мотивувало людей переходити на індивідуальні системи.

Дійшло до того, що частина людей навіть не зверталася по дозволи. Самовільно відмикали труби і переходили на індивідуальне опалення. "Теплоенерго" грузли в боргах і просто "вмирали". Кожен наступний опалювальний сезон для закарпатських міст давався дедалі важче. Фінансові діри тепловиків латали з міського бюджету. Аж доки в Ужгороді цю проблему не вирішили радикально: котельні просто закрили. І столиця Закарпаття стала першим в Україні містом, яке відмовилося від централізованого тепла.

Тамара Тимко, жителька Ужгорода:

Когда нас перевели на автономное отопление, мы с радостью на это пошли.

Затоплення, прориви труб, холодні батареї і захмарні платіжки. Про ці проблеми давно забули і жителі Чорткова на Тернопільщині. Останню котельню в місті закрили ще п'ять років тому…

Тамара Мітрохіна, жителька міста Чортків:

Нас так сказать поставили перед фактом, що залишалось небагато таких квартир і волею-не волею пришлось перейти на індивідуальне.

Бо іншого виходу, каже тутешній мер Володимир Шматько, у них не було. У Чорткові у 2016-му центральним опаленням користувалися лише трохи більше двадцяти будинків. Решта, а це дві сотні висоток, були на автономці. Тож тягнути далі "Теплоенерго" стало недоцільно і дуже дорого. Як і на Закарпатті, міська рада допомогла містянам оплатити встановлення котлів.

Володимир Шматько, міський голова Чорткова:

За рішенням комісії були різні цифри.. комусь 14 тисяч, комусь 10…на придбання індивідуального газового котла.

Тамара Мітрохіна, жителька міста Чортків:

Мне лично дали 5 тысяч допомоги. 10 тисяч я брала в долг. Ничего, по-тихоньку рассчиталась.

За останні двадцять років Україна вже втратила сорок п'ять відсотків централізованих систем. Що ж стало спусковим гачком? Чи можна і чи треба зупиняти процес?

Франківчанка пані Ілона показує свої торішні платіжки за тепло. Суми - космічні. Цього року прогнозує - буть ще вищі… Тож жінка ще влітку відключилася від централізованого опалення…

Ілона Небо, жителька Івано-Франківська:

На індивідуальне ще не заробили грошей, кредит такий великий брати теж не хочемо, ми хочемо за цей рік відкласти, бо це десь 150 тисяч треба, тому ми у двох кімнатах поставимо калоріфери і так цю зиму протягнемо.

У будинку, де живе Ілона, від централізованого опалення вже відключилися понад половину мешканців. І чим більше сусідів переходили на індивідуалку, тим дорожчою ставала послуга для неї.

Ілона Небо, жителька Івано-Франківська:

Ми п'ятий поверх на центральному теплі, чотири поверхи відключені…як нам пояснювали, ми ще платимо, там ще гріється підвал. Що ми за всіх сусідів, які відключилися платимо, ще за тепло у підвалі.

Зрештою, це стало другою причиною, чому Ілона вирішила відключитися від централізованого опалення. Хоча перейти на індивідуальне - річ справді не дешева. Власникам однокімнатних квартир доведеться викласти близько пів сотні тисяч гривень, двокімнатних - 60-70 тисяч. Але, враховуючи ціни на тепло, ці гроші окупляться за кілька років. Загалом, нині в Україні є лише два законні варіанти переходу на "автономку".

Геннадій Понамаранко, заступник директора Департаменту житлової, комунальної політики та благоустрою Івано-Франківської міськради:

Перше поквартирно, тільки у випадку, якщо на момент вступу в дію цього закону в будинку було вже більше 50% абонентів було відключено. Інший варіант - виключно цілим будинком. Це треба збори організувати, і відсоток має бути дуже великий, тобто відсоток має бути не менше 75 відсотків погодження від співвласників.

І жителі міст активно цим користуються.

Руслан Гайда, заступник міського голови Івано-Франківська:

За 2020 рік дозволів на отримання індивідуального опалення отримали 115 будинків, і в цьому році 53. І цей процес йде.

На відміну від України, де триває масовий перехід на опалення ІНДИВІДУАЛЬНЕ, Європа навпаки - повертається до ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО.

Святослав Павлюк, виконавчий директор Асоціації "Енергоефективні міста України":

Британія з 25 року заборонила встановлення нових котлів газових. Йдуть грунтові теплові насоси, повітряні теплові помпи, пелетні котли, використання місцевого палива.

Але ЧОМУ? За словами експертів, індивідуалка, окрім зручності та економії, приховує купу небезпек. По-перше, найменша аварія на газопроводі - і все місто мерзне. Централізовані ж системи можуть підстрахуватися мазутом чи використовувати палетні котли. До того ж, централізоване опалення є найбільш безпечним.

Володимир Шматько, міський голова Чорткова:

Встановити газовий котел - це півсправи. Перше, треба мати компанії по обслуговуванню газових котлів. По-друге, треба бути відповідальними… це ж таки газ. По-третє, ми живемо в багатоквартирному будинку, наша помилка може комусь коштувати життя сусідам.

І таких ліцензованих компаній нині в Україні катастрофічно бракує.

Роман Молдавчук, начальник Управління інформаційної діяльності та комунікацій із громадськістю Закарпатської ОДА:

Індивідуальне опалення, а воно вимагає відведення цих газів, які утворюються при згорянні побутового газу. Були випадки і отруєння чадним газом і неправильного встановлення оцих котлів.

Святослав Павлюк, виконавчий директор Асоціації "Енергоефективні міста України":

Централізовані котельні мають високий комен, тобто димарі і цей дим не розсієються між будинками. Парапетні котли, які виходять на стіну і викидають газ просто на стіну будинку, мешканці будинку і мешканці району дихають цим спаленим газом постійно.

Тому замість повного знищення централізованої системи опалення, на Заході нині активно проводять її модернізацію. Та це потребує великих інвестицій. В Україні їх просто нема.

Руслан Марцинків, міський голова Івано-Франківська:

Ситуація є така, що з кожним роком і мережі погіршуються і кількість споживачів, які переходять на індивідуальне опалення збільшується.

Бо наочний аргумент - те, що люди бачать у платіжках, є вирішальним.

Марія Василівна, жителька Івано-Франківська:

В минулому році я кожен місяць платила понад дві тисячі за 2-кімнатну квартиру. Я маю приклад, що дочка має на Мазепи двохкімнатну квартиру - третю частину вони платять.

Тут, у Франківську, з восьми сотень висоток на автономці вже майже чверть, і ще стільки ж готуються до переходу.