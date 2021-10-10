Відставка голови Верховної Ради Дмитра Разумкова є руйнуванням парламентаризму в Україні, а партія "Слуга народу" фактично узурпує владу в парламенті. Про в ефірі програми "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" заявив голова фракції "Голос" Ярослав Железняк.

У нас відбулася зміна другої посади в державі... Тому дотримання всіх процедур, було б щонайменше повагою до свого першого номеру в списку і екс-голови партії, пана Разумкова. Як мінімум це б показало, що ми працюємо в правовому полі, а не як кому захотілося. Але була задача змінити пана Разумкова перед днем народження. "Слуги народу" разом зі своїми сателітами цю задачу виконали, спаплюживши регламент.... Тим не менш рішення прийнято, в даному випадку, нажаль, можемо констатувати, що остання інституція, яка була незалежна, могла сказати президенту "ні", а пан Разумков це достатньо часто робив, вона втратила частково свою суб'єктність.

Железняк підтвердив, що через відставку Разумкова у фракції "Голос" посилився розкол, адже шість депутатів підтримали відкликання Разумкова з посади спікера.

Політичне тушкування у нас не перший раз. Нажаль шість людей, які насправді не представляють нашу партію, але досі нажаль є членами фракції, віддали в останню мить свої глоси "за". Я давно говорю, що вони співпрацюють з Офісом президента.

Депутат Ярослав Железняк вважає, що після зміни спікера монобільшість у Верховній Раді включить "турборежим" для ухвалення скандального законопроекту №5600 (зміни до податкового кодексу - ред.), який суттєво підвищує податкове навантаження і на бізнес, і на громадян. Його ухвалили в першому читанні, після чого подали рекордну кількість правок - понад 11 тисяч.

Коли говорять, що зміна спкера це внутрішнє питання - ні. Вона буде впливати на кожного з нас. По цьому закону: він був у дуже поганому стані в першому читанні. І завдяки позиції голови парламенту нам дали час його доопрацювати. Мої 200 правок майже всі враховані, але але багато речей, які впливають на життя людейф там є.

Нагадаємо, що керівник пропрезидентської партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко підтвердив в ефірі програми "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер", що стане віце-спікером Ради.