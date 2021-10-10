Першим віце-спікером Верховної ради України стане Олександр Корнієнко, керівник партії "Слуга народу". Своє призначення політик повідомив в ефірі програми "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер".

На запитання ведучого, чи можна його представити глядачам як можливого першого віце-спікера парламенту, Корнієнко відповів ствердно.

Давайте як то кажуть... Зала визначиться за тиждень. Від нашої партії більше кандидатур немає, тому можна вибудовувати таку версію.

У кріслі першого заступника голови Верховної Ради Корнієнко змінить Руслана Стефанчука, який був обраний спікером після відкликання з посади Дмитра Разумкова. У пропрезидентській партії ще не визначилися з подальшою долею першого номеру свого виборчого списку, який раніше вийшов із фракції монобільшості і зараз є позафракційним депутатом.

Голова політради нашої партії Давід Арахамія, у такому ключі визначився, що треба подивитися на подальшу діяльність Дмитра Олександровича (Разумкова - ред.) у Верховній Раді. Якщо вона буде відповідати програмі партії, з якою він йшов, яку він очолював, програмі президента, за якого він так гаряче виступав, то звичайно я думаю з'їзд партії не буде мати жодних питань до такого висуванця. Бо фактично ми зараз у стосунках, що є висуванець від партії Дмитро Разумков, який зараз є позафракційним депутатом.

Глава партії "Слуга народу" підтвердив, що всі керівники фракцій підписали звернення до регламентного комітету щодо відсторонення від засідань парламенту на п'ять днів очільниці комітету соціальної політики Галини Третьякової, яка дозволила собі цинічний коментар про смерть свого колеги Антона Полякова. Водночас попри заклики деяких парламентарів відібрати у неї мандат не можна.

Тут є складова політична, і моральна. Моральна було багато коментарів і я коментував, що таку її позицію не підтримую. Будемо орозбиратися, у нас є кілька механімів. Позбавити мандату ми не можемо рішення зїзду (партії), якщо вона не вийде з фракції. Тому це процедурно неможливо.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський, коментуючи відставку Разумкова, заявив, що це стало наслідком його "великої помилки".