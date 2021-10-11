В Ісламабаді помер "батько" пакистанської ядерної програми [ Редактировать ]
На 85-му році життя в Ісламабаді помер Абдул Кадир Хан, його ще називають "батьком" пакистанської ядерної програми. За даними державного телебачення країни, учений мав проблеми з легенями внаслідок коронавірусу. Його доправили до лікарні, але врятувати не змогли.
На батьківщині Хана вважали національним героєм. Завдяки йому, Пакистан став першою ядерною державою серед ісламських країн. При цьому його також звинувачували у продажі ядерних розробок, зокрема - Північній Кореї, Ірану та Лівії. У 2004 році той зізнався, що передав деякі дані. Зрештою науковця помилували.
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