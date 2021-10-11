Премію "Подолання" роздали цими вихідними в Харкові. Цю нагороду вручають увосьме - людям з інвалідністю. Цього року лауреатів - семеро. Хто вони - дивіться в сюжеті нашого харківського кореспондента Світлани Шекери.

Премію "Подолання" цього року вручають у семи номінаціях. Це - відзнака для людей з обмеженими можливостями, які попри обставини, досягли неабияких висот. З двадцяти восьми номінантів експертна комісія обрала сімох.

Олена Шингарьова, організатор премії "Подолання":

Все наши победители - очень яркие и творческие люди, которые достигли действительно потрясающих успехов. Алена Федота - "гордость Украины", это спортсменка на инвалидном кресле, которая на паралимпийских играх в Токио выиграла две серебряные медали. Николай Тетевасян - "спорт", парень на коляске, которой стал чемпионом мира по армрестлингу. Каждый победитель - это герой, человек, который достиг очень многого, несмотря на свои серьезные физические ограничения.

Кожен із переможців має цілу історію перемог, зіткану із сили волі й подолання.

Андрій Спаський, депутат Харківської міськради:

Эта премия посвящена людям, перед которыми, я думаю, каждый должен преклонить колено. Это люди, которыми, я думаю, многие восхищаются. Это люди которые не опустили руки, которые не сдались своим проблемам. И благодаря этим людям, самое главное, гимн и флаг нашей страны поднимается во многих странах. Не только в Европе, но и во всем мире.

Наталія Яковлєва двічі перемогла рак. І тепер розповідає усім, що онкологічна хвороба - не вирок.

Наталія Яковлєва, громадська діячка, лауреатка премії "Подолання":

Я не могла показать своим детям, что я слабая, что у них будут дальше большие проблемы. И я знала, что мир уже изменился, появилась уже ultra медицина, супер врачи, появились лекарства. Да, еще очень важна дисциплина. Дисциплину обеспечивали люди, которые все время меня выручили и требовали: лечись, ты не имеешь права остановиться. Ты обязана быть с нами.

Олена Підгорнова від народження не бачить. Вона мріяла займатися музикою. Тепер же викладає дітям. Нині її відзначили у номінації "професіоналізм".

Олена Підгорнова, викладач музики, лауреатка премії "Подолання":

Я очень хотела учиться в консерватории, и я закончила консерваторию. Я очень хотела, чтобы мои ученики любили музыку и были профессионалами. И многие из них учились в вузах музыкальных и учатся в вузах.

На досягнутому лауреати не зупиняються. У кожного з них - маса планів! А отже будуть і перемоги!