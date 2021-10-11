Німецька влада розслідує причетність Олександра Лукашенка до міграційної кризи - "Більд" [ Редактировать ]
Нові рекорди на білорусько-польському кордоні. За добу його незаконно намагалися перейти 739 мігрантів. Шість вихідців з Іраку затримали, решту - повернули до Білорусі.
Також затримали 15 людей, які допомагали нелегалам у перетині кордону. Як пише німецьке видання "Більд", німецька влада розслідує можливу причетність Олександра Лукашенка до доправлення мігрантів у ФРН.
Від серпня з боку Білорусі в Німеччину незаконно перебралися майже чотири тисячі людей. Журналісти стверджують - переважно це вихідці з Близького Сходу.
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Шість вихідців з Іраку затримали, решту - повернули до Білорусі. Також затримали 15 людей, які допомагали нелегалам у перетині кордону.
Договір про реадмісію Мінськ та Брюссель підписали торік у січні. Він визначав механізм передання, приймання та повернення осіб, які підпадають під депортацію.
Ініціював його Олександр Лукашенко "у відповідь на недружні дії, до яких вдалися ЄС і країни-члени щодо Білорусі".
За минулу добу з боку Білорусі до Польщі намагалися прорватися майже півтисячі нелегалів
Незаконно перетнути кордон намагаються з боку Білорусі. За останню добу нарахували понад 660 порушників.