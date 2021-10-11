У США вперше на офіційному рівні вшанували корінне населення [ Редактировать ]
У США вперше на офіційному рівні вшанували корінне населення. Джо Байден до Дня Колумба, 11 жовтня, першим серед американських президентів заговорив про насильство та шкоду, якої завдали першовідкривач Америки та інші тогочасні дослідники корінному населенню Північної Америки. Багато індіанців вважають Христофора Колумба причетним до масового знищення аборигенів.
по теме
Соединенные Штаты удвоят закупку вакцины Pfizer от COVID-19 для бедных стран до 1 миллиарда доз.
Уроженец Львова генерал-майор Армии США Николай Кравцив командовал на всех армейских уровнях - от взвода до дивизии. В 80-х годах Кравцив командовал самой большой из четырех американских дивизий, расквартированных в ФРГ - легендарной 3-й дивизией Армии США
Звинувачення висунули військовому інженерові з Меріленду та його дружині, які вийшли на представника іноземного уряду для продажу таємних даних.
Затримки з оформленням таких віз стали хронічними й подекуди призводили до судових позовів.
Конгрес надав дозвіл на 55 тисяч зелених карт на рік для іммігрантів з усього світу, щоб сприяти різноманітності в США.