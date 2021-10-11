У столиці відбувся військовий забіг, присвячений 30 річниці створення Збройних Сил. Його організували, щоб допомогти захисникам, які постраждали внаслідок війни на сході країни. Стартували учасники у Маріїнському парку.

Скільки людей долучилося до заходу та яку дистанцію вони подолали, розповість Тетяна Радченко.

Тетяна Радченко, кореспондентка:

"Об'єднані перемогою" - під таким гаслом бігтимуть учасники забігу. Їх тут близько тисячі.

На старті - чинні та колишні військовослужбовці Збройних сил України, а також військові з інших країн, ветерани АТО та цивільні громадяни.

Три, два, один, старт!

Учасники долали дві дистанції - п'ять та десять кілометрів. В командах та індивідуально. Бігли навіть з домашніми улюбленцями. Всіх об'єднала одна ціль.

Прийти й підтримати наших воїнів, котрі захищають нас і дають нам наснагу до майбутнього. Ми біжимо за своїх побратимів, за своїх товаришів, показуємо, що в єдності наша сила.

У повній амуніції на старті - команда ДСНС.

Оксана, учасниця забігу:

Ми - рятувальники й хочемо якось допомогти. Ще нашому народу це не легко, бойовий одяг, він важкий, а ще перепади дороги, дуже важко.

Серед учасників забігу також і головнокомандувач Збройних сил України, Валерій Залужний.

Валерій Залужний, головнокомандувач Збройних сил України:

Ми тут показуємо, що нас, Збройні сили й наш український народ, виснажити неможливо. Кожен з нас буде бігти сьогодні та за когось, за свого побратима чи за свою посестру, якої на жаль вже серед нас немає.

Підтримати учасників прийшов і герой України - Ігор Гордійчук, нагороджений за мужність і героїзм у захисті державного суверенітету.

Ігор Гордійчук, начальник Київського військового ліцею імені Івана Богуна, Герой України:

Наше завдання в Україні сформувати потужне громадянське суспільство, тоді це підвищить перемогу, тоді не буде відкату назад. Саме головне досягнення - не буде жодного, хто програє, тут ніхто не програє, виграють всі. Саме головне - український народ.

Ідея проведення такого заходу, за словами організаторів, виникла з огляду на популярність подібних забігів за кордоном. Відтепер в Україні це стане щорічною традицією. Захід є благодійним. Зібрані кошти спрямують на допомогу учасникам АТО, які постраждали під час участі у бойових діях на Донбасі.