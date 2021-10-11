До річниці створення ЗСУ у Києві відбувся забіг [ Редактировать ]
У столиці відбувся військовий забіг, присвячений 30 річниці створення Збройних Сил. Його організували, щоб допомогти захисникам, які постраждали внаслідок війни на сході країни. Стартували учасники у Маріїнському парку.
Скільки людей долучилося до заходу та яку дистанцію вони подолали, розповість Тетяна Радченко.
Тетяна Радченко, кореспондентка:
"Об'єднані перемогою" - під таким гаслом бігтимуть учасники забігу. Їх тут близько тисячі.
На старті - чинні та колишні військовослужбовці Збройних сил України, а також військові з інших країн, ветерани АТО та цивільні громадяни.
Три, два, один, старт!
Учасники долали дві дистанції - п'ять та десять кілометрів. В командах та індивідуально. Бігли навіть з домашніми улюбленцями. Всіх об'єднала одна ціль.
Прийти й підтримати наших воїнів, котрі захищають нас і дають нам наснагу до майбутнього. Ми біжимо за своїх побратимів, за своїх товаришів, показуємо, що в єдності наша сила.
У повній амуніції на старті - команда ДСНС.
Оксана, учасниця забігу:
Ми - рятувальники й хочемо якось допомогти. Ще нашому народу це не легко, бойовий одяг, він важкий, а ще перепади дороги, дуже важко.
Серед учасників забігу також і головнокомандувач Збройних сил України, Валерій Залужний.
Валерій Залужний, головнокомандувач Збройних сил України:
Ми тут показуємо, що нас, Збройні сили й наш український народ, виснажити неможливо. Кожен з нас буде бігти сьогодні та за когось, за свого побратима чи за свою посестру, якої на жаль вже серед нас немає.
Підтримати учасників прийшов і герой України - Ігор Гордійчук, нагороджений за мужність і героїзм у захисті державного суверенітету.
Ігор Гордійчук, начальник Київського військового ліцею імені Івана Богуна, Герой України:
Наше завдання в Україні сформувати потужне громадянське суспільство, тоді це підвищить перемогу, тоді не буде відкату назад. Саме головне досягнення - не буде жодного, хто програє, тут ніхто не програє, виграють всі. Саме головне - український народ.
Ідея проведення такого заходу, за словами організаторів, виникла з огляду на популярність подібних забігів за кордоном. Відтепер в Україні це стане щорічною традицією. Захід є благодійним. Зібрані кошти спрямують на допомогу учасникам АТО, які постраждали під час участі у бойових діях на Донбасі.
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