Финансирование медицины в проекте госбюджета-2022 является явно недостаточным для того, чтобы покрыть хотя бы минимальные потребности по обеспечению охраны здоровья наших граждан. Об этом заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко, комментируя предстоящее рассмотрение проекта бюджета в парламенте.

"Государство должно, наконец, начать выполнять свои обязательства, прописанные в законе. Здравоохранение необходимо финансировать в сумме, эквивалентной 5% ВВП. Это правило, которое тем более должно выполняться в условиях непрекращающейся эпидемии коронавируса. Поэтому в требованиях "Оппозиционной платформы - За жизнь" дополнительное выделение 49 млрд гривен на медицину - один из ключевых пунктов", - заявил политик.

По его словам, большую часть этой суммы - 40 млрд гривен - необходимо направить на финансирование программы госгарантий, увеличив его до 197,5 млрд гривен.

"Мы не сохраним сеть медицинских учреждений, если не обеспечим необходимую финансовую базу для этого. А сохранить ее нужно - это сегодня вопрос выживания людей и государства в целом", - объяснил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Он также сообщил, что в предложениях фракции заложены 4,2 млрд гривен для возобновления в 2022 году и расширения программы для развития системы экстренной медпомощи, модернизации и обновление материально-технической базы учреждений здравоохранения. Среди прочего такая программа необходима для закупки автомобилей экстренной медицинской помощи.

Кроме того, по словам политика, 1,51 млрд гривен необходимо выделить для увеличения субвенции местным бюджетам на обеспечение поддержки отдельных медучреждений в системе здравоохранения.

"Мы уже видим заявления местных властей о том, что у них нет средств на отопление больниц из-за нынешних заоблачных тарифов на газ. А ведь зима еще даже не началась. Если мы не решим проблему сейчас, в ближайшее время медицину в регионах ждет катастрофа", - резюмировал Юрий Бойко.