Іще одне загострення у відносинах між Францією та Великою Британією. Ми вже розповідали про рибну кризу, яка розсварила не лише рибалок, але й уряди країн. Тепер додалася іще одна криза, і знову у Ла-Манші. Цього разу її причиною стали мігранти, які продовжують пробиратися із французького берега на англійський. У чому звинувачують одне одного Лондон та Париж - розповість наша британська кореспондентка Світлана Чернецька.

На англійському узбережжі навіть особливо старатися не треба, щоби зафіксувати нелегальну міграцію. Переповнені човни прибувають круглодобово. Лише за вихідні прикордонники впіймали понад тисячу біженців. Усі вони прямують з французького берега. В надії отримати притулок в країні мрії.

Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії :

Це справа жорстоких кримінальних угрупувань, які ризикують життям цих людей. Перевозять їх каналом, доволі небезпечною ділянкою води, в суднах, які навіть не передбачені для використання на морі, і ми хочемо це зупинити.

А це французький берег. Жандарми прочісують пляжі та навколишні кущі у пошуках охочих переправитися на другий берег Ла-Маншу. Втім, остаточно перекрити нелегальний потік досі не вдалося. Адже узбережжя надто довге, контрабандисти надто досвідчені, а мігрантів надто багато. Та й впертості біженцям не позичати.

Мустафа Сулейман, мігрант із Судану:

Я тут вже близько року. Вже не злічити, скільки разів я намагався добратися до Англії. Поки безуспішно - розвертала поліція. Але ми будемо й далі намагатися, аж до останнього подиху. Моє життя чекає на мене у Англії, це єдиний вихід для мене.

Лондон пообіцяв Парижу 54 мільйона фунтів на боротьбу з нелегальною міграцією. Гроші мають піти на посилення французької берегової охорони. Але обіцяних коштів у Франції досі ще не бачили.

Жеральд Дарманен, міністр закордонних справ Франції:

Ми - союзник Великої Британії, а не її слуга. Наша місія утримувати кордон, це правда, але ми маємо робити це разом із нашими британськими друзями. Британський уряд має дотримуватися своєї обіцянки. Адже ми своєї дотримали - завдяки посиленню прикордонних пунктів ми подвоїли кількість затриманих контрабандистів та зупинених мігрантів.

А Лондон погрожує взагалі заморозити фінансування. Мовляв, нелегалам все одно вдається допливати до британського узбережжя. Тим часом, Париж наполягає, що вирішити кризу зможе лише нова міграційна угода між Євросоюзом та Сполученим Королівством. Адже в угоді з брекзиту це питання упустили.