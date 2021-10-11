Актриса Кристина Риччи вышла замуж за британского парикмахера Марка Хэмптона. Об этом стало известно из ее публикации в Instagram.

Пара поженилась спустя два месяца после объявления о беременности звезды.

"Мистер и миссис", - подписала фото на фоне цветочной арки Кристина.

Ранее мы писали о том, что американская комедийная актриса Анна Фэрис, наиболее известная по роли Синди Кемпбелл в серии фильмов "Очень страшное кино", тайно вышла замуж за кинооператора Майкла Баррета.

Также сообщалось, что участница Spice Girls вышла замуж после более 20 лет отношений.

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