Актриса из "Семейки Аддамс" вышла замуж [ Редактировать ]
Источник: Instagram
Актриса Кристина Риччи вышла замуж за британского парикмахера Марка Хэмптона. Об этом стало известно из ее публикации в Instagram.
Пара поженилась спустя два месяца после объявления о беременности звезды.
"Мистер и миссис", - подписала фото на фоне цветочной арки Кристина.
Ранее мы писали о том, что американская комедийная актриса Анна Фэрис, наиболее известная по роли Синди Кемпбелл в серии фильмов "Очень страшное кино", тайно вышла замуж за кинооператора Майкла Баррета.
Также сообщалось, что участница Spice Girls вышла замуж после более 20 лет отношений.
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