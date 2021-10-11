Моряків судили в Росії за кримінальними статтями, так і не визнавши їх військовополоненими.

Суд у Гаазі розпочав розгляд позову України проти Росії через захоплення українських кораблів. Першою раунд усних аргументів проведе Росія.

Натомість Україна матиме слово вже завтра. У вітчизняному МЗС мають намір довести протиправність дій РФ, яка в листопаді 2018 року із застосуванням зброї затримала в міжнародних водах Керченської протоки три українських судна – "Нікополь", "Бердянськ" і "Яни-Капу", а разом з ними і 24 українських моряків.

За міжнародним правом – це акт агресії. Моряків судили в Росії за кримінальними статтями, так і не визнавши їх військовополоненими. Українці дев'ять місяців провели під вартою, доки їх не повернули додому через схему обміну утримуваними.