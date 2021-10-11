Коаліція за клімат. 25 тисяч людей вийшли на вулиці Брюсселя в неділю. Там уперше після півторарічної перерви відбувся кліматичний марш.

З якими вимогами вийшли й чому європосадовцям не просто боротися з кліматичними змінами - розкаже Олена Абрамович.

Це наймасштабніші і водночас найбільш мирні протести, які бачив Брюссель - марші проти кліматичних змін. 25 тисяч людей, за підрахунками поліції, і удвічі більше, за словами організаторів, вийшли на вулиці Брюсселя в неділю.

Щоб узяти участь змогли усі охочі, до бельгійської столиці пустили додаткові потяги. А громадський транспорт у цей день зробили безкоштовним.

На плакатах демонстранів - гасла з ім'ям "Роза". Так звали 15-річну дівчину, яку змела вода під час повені у Бельгії кілька місяців тому. Це було найбільше стихійне лихо в історії країни, яке наочно продемонструвало бельгійцям, що таке кліматичні зміни.

Жан-Люк Десмет, протестувальник з міста Турне:

Треба діяти вже, поки не надто пізно. У Глазго скоро вібудеться Конференція ООН щодо кліматичних змін, тому дуже важливо зараз натиснути на політиків, продемонструвати їм, що населення чекає змін.

Поки що більшість політичних ініціатив щодо боротьби з кліматичними змінами залишаються лише на папері, скаржаться протестувальники. А корона-криза продемонструвала, що влада таки вміє швидко реагувати, і знаходити кошти на те, що вважає потрібним.

Мартін Шапо, медик-пенсіонер, учасник протесту з міста Вавр:

Це зробили під час пандемії COVID-19 - постійно повторювали - це терміново! Терміново! Не знаю, чи це був правильний шлях, але це були реальні дії. І так само потрібно діяти у питанні клімату, бо поки що ми тільки про це говоримо уже роками.

Згідно з останнім опитуванням, 82% бельгійців вважають кліматичні зміни нагальною проблемою. У цьому марші участь взяли понад 80 різних організацій - як національних, так і міжнародних. Та поки що зелені ініціативи ЄС - наприклад, щодо введення податку на вуглець, мають інші, не дуже приємні для населення наслідки - подорожчання електроенергії.

Франс Тіммерманс, віце-президент Єврокомісії з питань кліматичних змін:

Рівень суспільного спротиву, якщо ми не будемо вирішувати проблему кліматичних змін, стане безконтрольним. Наші діти будуть змушені вести війни за воду та їжу. Тому, звісно, боротьба з кліматичними змінами вимагає ухвалення непопулярних рішень.

Олена Абрамович, кореспондентка: