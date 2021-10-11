У Брюсселі відбувся наймасштабніший кліматичний марш [ Редактировать ]
Коаліція за клімат. 25 тисяч людей вийшли на вулиці Брюсселя в неділю. Там уперше після півторарічної перерви відбувся кліматичний марш.
З якими вимогами вийшли й чому європосадовцям не просто боротися з кліматичними змінами - розкаже Олена Абрамович.
Це наймасштабніші і водночас найбільш мирні протести, які бачив Брюссель - марші проти кліматичних змін. 25 тисяч людей, за підрахунками поліції, і удвічі більше, за словами організаторів, вийшли на вулиці Брюсселя в неділю.
Щоб узяти участь змогли усі охочі, до бельгійської столиці пустили додаткові потяги. А громадський транспорт у цей день зробили безкоштовним.
На плакатах демонстранів - гасла з ім'ям "Роза". Так звали 15-річну дівчину, яку змела вода під час повені у Бельгії кілька місяців тому. Це було найбільше стихійне лихо в історії країни, яке наочно продемонструвало бельгійцям, що таке кліматичні зміни.
Жан-Люк Десмет, протестувальник з міста Турне:
Треба діяти вже, поки не надто пізно. У Глазго скоро вібудеться Конференція ООН щодо кліматичних змін, тому дуже важливо зараз натиснути на політиків, продемонструвати їм, що населення чекає змін.
Поки що більшість політичних ініціатив щодо боротьби з кліматичними змінами залишаються лише на папері, скаржаться протестувальники. А корона-криза продемонструвала, що влада таки вміє швидко реагувати, і знаходити кошти на те, що вважає потрібним.
Мартін Шапо, медик-пенсіонер, учасник протесту з міста Вавр:
Це зробили під час пандемії COVID-19 - постійно повторювали - це терміново! Терміново! Не знаю, чи це був правильний шлях, але це були реальні дії. І так само потрібно діяти у питанні клімату, бо поки що ми тільки про це говоримо уже роками.
Згідно з останнім опитуванням, 82% бельгійців вважають кліматичні зміни нагальною проблемою. У цьому марші участь взяли понад 80 різних організацій - як національних, так і міжнародних. Та поки що зелені ініціативи ЄС - наприклад, щодо введення податку на вуглець, мають інші, не дуже приємні для населення наслідки - подорожчання електроенергії.
Франс Тіммерманс, віце-президент Єврокомісії з питань кліматичних змін:
Рівень суспільного спротиву, якщо ми не будемо вирішувати проблему кліматичних змін, стане безконтрольним. Наші діти будуть змушені вести війни за воду та їжу. Тому, звісно, боротьба з кліматичними змінами вимагає ухвалення непопулярних рішень.
Олена Абрамович, кореспондентка:
Чинять спротив екологічним ініціативам Брюсселя часом і уряди держав-членів. Так Польща і ряд інших східних країн не готові, наприклад, закрити вугільні електростанції. Чимало дискусій викликає ідея відмовитись від бензинових та дизельних авто. Тож, як би не хотілось протестувальникам, відреагувати так само швидко, як на коронавірусну пандемію у питанні клімату Брюссель не може.
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