З нагоди річниці створення Донецької єпархії у Святогірській лаврі провели святкові богослужіння [ Редактировать ]
У Святогірській лаврі відбулися урочистості з нагоди тридцятиріччя створення Донецької єпархії Української Православної Церкви. А також - тридцятиліття архієрейської хіротонії митрополита Донецького і Маріупольського Іларіона. Святкові богослужіння очолив Предстоятель УПЦ Митрополит Онуфрій.
Предстоятель Української Православної Церкви Онуфрій:
Вы за тридцать лет Вашего архиерейского служения пережили много испытаний, трудностей. Но Господь дает великие испытания тем, кто великий.
по теме
Святкові богослужіння очолив Предстоятель УПЦ Митрополит Онуфрій.
На місці, де рівно 80 років тому була відкрита одна з найстрашніших сторінок в історії Другої світової, звучать молитви. Митрополит Антоній править панахиду.
В четверг, 14 октября, православные в Украине будут отмечать Покров Пресвятой Богородицы
Про це повідомляє Католицьке інформаційне агентство. Водночас точну дату візиту понтифіка наразі не називають.
Учасники розмови окремо підкреслили той факт, що Україна - четверта країна у світі за кількістю визнаних Праведників Миру, тобто людей, які рятували євреїв від нацистів.