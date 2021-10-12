Север Китая накрыло мощное наводнение, жертвами которого стали уже 15 человек. Об этом сообщает South China Morning Post.

За неделю в регионе выпала трехмесячная норма осадков.

Как минимум 60 угольных шахт были временно закрыты из-за наводнения.

Около 19 тысяч домов были разрушены из-за экстремальной погоды.

Еще 18 тысяч зданий "серьезно повреждены".

По меньшей мере 1,75 миллиона жителей провинции пострадали от наводнения, из них 120 тысяч были благополучно эвакуированы.

#BREAKING #CHINA



🔴 CHINA: MASSIVE FLOODING AND LANDSLIDES IN SHANXI PROVINCE!



At least five people have died and 120,000 people evacuated after days of heavy downpour led to floods and landslides in the Chinese province of #Shanxi.#BreakingNews #Video #Flooding #Landslides pic.twitter.com/McNacriQun — loveworld (@LoveWorld_Peopl) October 11, 2021

Читайте также, на юге Испании из-за сильных ливней произошло масштабное наводнение. Стихийное бедствие нанесло значительный ущерб инфраструктуре, а также затопило улицы и дома, на подтопленных автомобильных дорогах были заблокированы десятки транспортных средств.

Кроме того, Францию накрыл сильный дождь, который спровоцировал наводнение, нарушено движение по крупным дорогам и магистралям. Люди спасались от воды, забираясь на крыши зданий, пожарные спасли из затопленных автомобилей 23 человека.

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