Север Китая накрыло мощное наводнение, жертвами которого стали уже 15 человек. Об этом сообщает South China Morning Post.

За неделю в регионе выпала трехмесячная норма осадков.

🔴 CHINA: MASSIVE FLOODING AND LANDSLIDES IN SHANXI PROVINCE!



At least five people have died and 120,000 people evacuated after days of heavy downpour led to floods and landslides in the Chinese province of #Shanxi.#BreakingNews #Video #Flooding #Landslides pic.twitter.com/McNacriQun