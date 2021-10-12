Известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский заявил, что он хочет быть внештатным советником президента. Об этом доктор сказал в эфире канала "Украина 24".

По словам педиатра, фамилия глав государства для него не имеет значение.

Я бы хотел, чтобы советники не были тайными. Если советник что-то говорит президенту, то очень хотелось бы знать, кто именно вот это насоветовал президенту.

Специалист опять заговорил о том, чтобы раздавать деньги вакцинированным, тем самым пропагандируя людей делать прививки против коронавируса.

Выделили 25 миллионов грн на пропаганду вакцинации. Это же кто-то посоветовал. Я хочу знать кто, почему 25 млн, как вы потратите эти деньги? Если эти деньги разделить и дать конкретной бабушку по денежке. Есть у бабушки две дозы, тут же бабушке на карточку капнуло. Вот это была бы пропаганда вакцинации. Как в Америка, в Прибалтике всем, кто вакцинирован, дают 100 евро. Мы что, не можем себе позволить?

Ранее мы писали о том, что известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский дал свои прогнозы когда может закончиться пандемия коронавирусной инфекции.

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