Готовий до пандемії хмарочос будуватимуть у США [ Редактировать ]
У Маямі розпочали будівництво першого у світі хмарочоса, готового до пандемії. У 55-поверховій будівлі планують розмістити розкішні апартаменти, готель та десятиповерхову лікарню. Споруду обладнають безконтактними технологіями та надсучасною системою очищення повітря. Зі збудниками інфекцій розправлятимуться роботи-знищувачі бактерій. Забудовники впевнені - усе це вбереже мешканців від епідемій у майбутньому. Завершити будівництво планують у 2024 році. Вартість об'єкта - 550 мільйонів доларів.
Даніель Кодсі, генеральний директор компанії-забудовника:
Цей проєкт розроблявся під час пандемії, і тому ми вирішили внести деякі корективи. Зокрема, ми вирішили розширити частину оздоровчих послуг. Щодо решти об'єкта, ми переглянули вибір вентиляційних систем, підібрали антимікробні матеріали. А також придивилися до роботів Xenex - це пристрої, які знищують бактерії, і зможемо використовувати їх для підтримування чистоти.
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