У Маямі розпочали будівництво першого у світі хмарочоса, готового до пандемії. У 55-поверховій будівлі планують розмістити розкішні апартаменти, готель та десятиповерхову лікарню. Споруду обладнають безконтактними технологіями та надсучасною системою очищення повітря. Зі збудниками інфекцій розправлятимуться роботи-знищувачі бактерій. Забудовники впевнені - усе це вбереже мешканців від епідемій у майбутньому. Завершити будівництво планують у 2024 році. Вартість об'єкта - 550 мільйонів доларів.

Даніель Кодсі, генеральний директор компанії-забудовника: