Процедуру у ВООЗ не вважають ревакцинацією, а радше частиною кампанії імунізації.

Додаткове щеплення від COVID-19 варто робити людям похилого віку та тим, у кого слабкий імунітет.

Таку рекомендацію дали експерти ВООЗ. На їх думку, третю, так звану бустерну дозу вакцини, слід вводити через місяць після другого щеплення.

Це захистить від важкої форми захворювання, госпіталізації та смерті. Процедуру у ВООЗ не вважають ревакцинацією, а радше частиною кампанії імунізації.

Щоправда, не для всіх груп населення. Відтак Велика Британія, Франція і США вже рекомендували третю дозу для літніх людей і громадян з ослабленою імунною системою.