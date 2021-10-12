ВООЗ рекомендує вводити бустерну дозу літнім людям [ Редактировать ]
Додаткове щеплення від COVID-19 варто робити людям похилого віку та тим, у кого слабкий імунітет.
Таку рекомендацію дали експерти ВООЗ. На їх думку, третю, так звану бустерну дозу вакцини, слід вводити через місяць після другого щеплення.
Це захистить від важкої форми захворювання, госпіталізації та смерті. Процедуру у ВООЗ не вважають ревакцинацією, а радше частиною кампанії імунізації.
Щоправда, не для всіх груп населення. Відтак Велика Британія, Франція і США вже рекомендували третю дозу для літніх людей і громадян з ослабленою імунною системою.
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241 людина померла від ускладнень. Ушпиталили три з половиною тисячі хворих.
У Великій Британії ревакцинацію проти коронавірусу нині пропонують людям похилого віку та представникам інших груп ризику. Так само і в Сполучених Штатах.
І доки українців вмовляють вакцинуватися хоча б однією дозою, європейцям колотимуть уже третю. Агенція ЄС із лікарських засобів рекомендує людям, вакцинованим "Пфайзером" та "Модерною", так зване "бустерне" щеплення.
За попередню добу понад 12, 5 тисяч нових інфікувань. Від ускладнень померли 320 людей.
Робити третє щеплення проти коронавірусу радять вакцинами Pfizer і Moderna через 28 днів після другого уколу.