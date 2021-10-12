Вимоги не поширюються на міський транспорт та перевезення в межах однієї області.

Кабмін затвердив нові правила міжобласного пасажирського перевезення.

З 21 жовтня подорожувальники мусять мати документ про вакцинацію, COVID-сертифікат або негативний тест на коронавірус. Ці вимоги не поширюються на міський транспорт та перевезення в межах однієї області.

За наявність документів у водіїв, членів екіпажу та пасажирів відповідає перевізник.