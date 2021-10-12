Попри обіцянки уряду щодо фіксованого тарифу, люди бояться інших цифр у платіжках.

А в Херсоні є перебої з опаленням лікарень! Тепловики говорять про нову хвилю зростання заборгованості за їхні послуги, а люди думають, як урізати й без того скромні сімейні бюджети. Чи є вихід, дізнавалися наші кореспонденти.

Теплих батарей, а особливо в холодну осінь, як тепер, українці завжди чекали з нетерпінням. Але не зараз. Тут, у Херсоні, люди очікують опалювального сезону із острахом. Попри обіцянки уряду щодо фіксованого тарифу, бояться інших цифр у платіжках.

Людмила, жителька Херсона:

Наверно, больше 2 тысяч придется платить. Для пенсионеров это вообще! Гиблое дело! Субсидию не оформишь. За это не стоит и говорить.

З острахом чекають на початок опалювального сезону й ті, хто має обігрівати містян. У "Херсоненерго" кажуть - технічно до старту готові. Хоча й жаліються на зношеність мереж. І далі - краще не буде. Бо в підприємства й так борги. А де брати гроші на дорогий газ - питання.

Олена Дзекан-Полякова, директор КП "Херсонтеплоенерго":

Понимаем, что у предприятия катастрофически не хватает денег, учитываю ещё накопленные долги за много предыдущих отопительных сезонов, и население на сегодня уже не совсем в состоянии платить.

А заборгували споживачі вже 100 мільйонів гривень. І це лише в Херсоні. А з огляду на газові ціни, борги лише зростатимуть.

Юрій Бойко, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":

Есть бешеный скачок цен в Европе. Он пришел к нам, когда мы ушли от прямых контрактов с "Газпромом", сели на рынки Европы. Получили в виду дефицита газа в Европе скачок цен. Соответственно, это придет и к нам. Когда в прошлом году, когда получали газ для людей по 7, по 5 грн, а сегодня - 16 грн, а в себестоимости тепла 70% это газ, можна представить, что скачек тепла будет в 2-2.5% раза. Это беда для людей.

Через різкі цінові гойдалки на Херсонщині вже припинили подачу газу до низки лікарень! Тут, у Миколаївській дитячій обласній лікарні, непорозуміння з газопостачальником вдалося вирішити. Але постали інші труднощі.

У неонатологічному відділенні вже рік не можуть завершити ремонт.

Ірина Ткаченко, заступник головного лікаря Миколаївської обласної дитячої лікарні:

Вопрос стоит в финансировании. Це повністю капітальний ремонт частини 3 поверху для прийому новонароджених дітей.

Плюс нове обладнання. Загальний кошторис проєкту - 19 мільйонів гривень. Обласний бюджет дав третину. Решту лікарня чекала від субвенції, але її не виділили. Тепер сподіваються на програму Мінрегіону.

Юрій Бойко, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":