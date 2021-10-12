Харків - у лідерах із захворюваності на Ковід і найближчим часом може опинитися в червоній зоні.

Перший - пішов. Херсонщина вже з п'ятниці в червоній зоні. Таке рішення ухвалили сьогодні на засіданні державної комісії. Тож 15 жовтня в області почнуть діяти найсуворіші карантинні обмеження.

Ризикують почервоніти ще три регіони. На Донеччині, Запоріжжі та Харківщині ковідні відділення завантажені найбільше. Про переповнену реанімацію заявили і в обласній лікарні Дніпра. Там хворих уже розміщують у коридорах.

Докладніше про ситуацію в регіонах розкажуть мої колеги.

Харків - у лідерах із захворюваності на Ковід. І найближчим часом уже може опинитися в червоній зоні.

Михайло Черняк, заступник голови облдержадміністрації:

Ми вже близько на піку, Харківська область межує на визнанні червоної зони по тих показниках, які збільшуються чи зменшуються, вони динамічні. Ми збільшили кількість тестувань.

На лікарняних ліжках - уже понад три тисячі пацієнтів. Місць у лікарнях не вистачає. Як і кисню.

Світлана Горбунова-Рубан, заступник Харківського міського голови:

Киснепровід - це тендерна процедура. І ми вже декілька разів зверталися до Кабінету міністрів, щоб внесли зміни до законодавства і ми могли б по спрощеній процедурі проводити киснепроводи. Не встигає кисневий провід за ліжками.

Сьогодні депутати міськради зібралися на сесію. Вирішили перепрофілювати всі можливі лікарні Харкова на ковідні. Виділили додаткові кошти.

Андрій Спаський, депутат Харківської міськради:

В городе Харькове закончились места во всех больницах и некуда ложить. Второе - это создание новых кислородных транс и обеспечения кислородом медучреждения и всех больниц. Третье - это повышение заработной платы врачам и медработникам, которые ежедневно трудятся и многие из них уже валятся с ног.

Також міські депутати звернуться до Кабміну з проханням спростити закупівлю систем кисню. А поки що швидкі везуть тяжкохворих із Харкова в районні лікарні більше ніж за сто кілометрів від міста. А яка ситуація на півдні в Запорізькій області розповість мій колега - Сергій Бордюжа.

Дякую, Світлано. Запоріжжя - на порозі червоної зони. В області за добу понад 700 нових випадків зараження. 25 людей померли. Ситуація з ліжко-місцями в лікарнях - катастрофічна, кажуть чиновники. Бракує й медперсоналу. На додаток нехтують правилами карантину й самі містяни. Не дотримуються соціальної дистанції, маски носять як кому заманеться. А дехто - взагалі без них. Щодо вакцинації - на Запоріжжі щеплені лише 28 відсотків населення. Тож керівництво регіону закликає роботодавців проводити в колективах роз'яснювальну роботу.

Олексій Кулинич, директор Департаменту охорони здоров'я Запорізької державної обласної адміністрації:

Атомна станція. 6 місяців ми працюємо з цим підприємством, ми питаємось його вакцинувати, але 20-10 чоловік. От така пропускна способність цієї станції. У якої є своя внутрішня медична частина.

А тим, хто не хоче вакцинуватись, посадовці пропонують - тимчасово змінити професію. Попрацювати в ковідних відділеннях. З доплатою.

Ольга Руденко, заступник генерального директора ПрАТ "Запорізький електровозоремонтний завод":

Я лично хожу по цехам и разговариваю с людьми. Это не возможно просто, вот этот вал антиваксеров, его просто невозможно перебить…

На дистанційному навчанні нині в області майже півтори сотні шкіл. Це майже третина всіх навчальних закладів регіону. Працюють онлайн - частина через недостатню кількість вакцинованих педагогів, а частина - через високий рівень захворюваності в колективах. А яка ситуація на Заході України? Передаю слово Мар'яні Мартин з Ужгорода.

Дякую Сергію. А Закарпаття залишається в жовтій зоні карантину. Однак медики застерігають - ситуація нестабільна і будь-якої миті може змінитися. І оперують статистикою. Мовляв, за останні два тижні, кількість викликів швидких до хворих на Ковід зросла на чверть. Лікарні завантажені майже на половину. Тож у регіоні готують додаткові місця.

Анатолій Пшеничий, директор департаменту охорони здоров'я Закарпатської обласної державної адміністрації:

Зараз тривалість лікування більше в середньому на 30%, чим було попередній раз, це означає, що пацієнти більш швидко перебіг хвороби, більш ускладненіший і швидше потребують інтенсивної терапії і кисневої підтримки.

А от щодо вакцинації, то тут область пасе задніх. Дві дози отримали тільки 10 відсотків жителів. І до яких тільки заохочень не вдаються медики та чиновники, щоб збільшити цей показник. Пункти щеплень розгортають і в адмінбудівлях, і на поштах, навіть у торгових центрах. Найкреативнішими виявилися мукачівці. Тут запровадили лотарею для імунізованих. Обіцяють розіграти з десяток велосипедів, самокатів, телевізорів та навіть позашляховик.

Світлана Мельник, жителька Мукачева:

Дай Бог, чтобы люди выигровали, но пришла не ради этого. Пришла, потомучто в лютому переболела ковидом. Не дай Бог заболеть. Я честно, никому не советую.

98% усіх хворих на Ковід в області, які проходять станціонарне лікування, - це невакциноване населення. І перебіг хвороби, кажуть медики, в таких пацієнтів тяжчий, ніж у щеплених.