Представників Нацкорпусу переслідують за вказівкою згори. Про таке сьогодні заявили в організації. Мовляв, СБУ та Нацполіція безпідставно переслідують активістів та колишніх бійців АТО та ООС. Порушуючи проти них кримінальні справи. Аби дискредитувати українські патріотичні рухи.

Сергій Тамарін, ветеран полку "Азов", керівник київського осередку "Нацкорпуса":