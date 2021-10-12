Нацкорпус заявив про переслідування колишніх бійців АТО і ООС [ Редактировать ]
Представників Нацкорпусу переслідують за вказівкою згори. Про таке сьогодні заявили в організації. Мовляв, СБУ та Нацполіція безпідставно переслідують активістів та колишніх бійців АТО та ООС. Порушуючи проти них кримінальні справи. Аби дискредитувати українські патріотичні рухи.
Сергій Тамарін, ветеран полку "Азов", керівник київського осередку "Нацкорпуса":
Це цілеспрямована державна політика по дискредитації образу ветерана як людини, яка є більш таким ..яка має мати більш такий героїчний образ, людина, яка захищає свою країну. Її намагаються прирівняти до якогось небезпечного джерела. Джерела небезпеки для цієї країни. Ветеран - значить фігурант якось кримінальної справи.
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