Канікули у школярів почнуться раніше у деяких містах України [ Редактировать ]
Канікули для деяких українських школярів почнуться раніше. Через погіршення епідситуації, у багатьох містах, діти припинять навчання вже наступного тижня. А з урахуванням святкових вихідних - фактично завтра.
Відпочиватимуть учні в Івано-Франківську, Вінниці, Хмельницькому, Херсоні та на Харківщині. А за парти повернуться - аж у листопаді.
Комісія з питань техногенної безпеки, загалом, радить усім школам країни піти на канікули на тиждень раніше. У МОЗі сказали, що рішення ухвалять згодом - залежно від розвитку ситуації.
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