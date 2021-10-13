Євросоюз надасть Афганістану мільярд євро [ Редактировать ]
Євросоюз надасть Афганістану мільярд євро. Кошти дадуть на потреби афганців і країн-сусідів. У ЄС наголосили - завдяки фінансовому пакету, країна зможе запобігти гуманітарній та соціально-економічній кризі.
Зокрема, гроші спрямують на врегулювання безпекової ситуації в регіоні, вакцинацію проти коронавірусу, забезпечення роботи в галузі охорони здоров'я та інших гуманітарних потреб.
Також у ЄС зазначили - влада "Талібану" має гарантувати дотримання прав людини у країні. Оскільки, цитую, "звичайні афганці не мусять розплачуватися за дії талібів".
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Обіцяли одне, провадять інше. Це - кадри показової страти у місті Герат, на заході країни. Чоловіка публічно повісили на головній площі.
Таліби заспокоювали світ, що дотримуватимуть прав і свобод людини, бо потребують міжнародної підтримки. Натомість у країні знову запровадили смертну кару.
Нові правила стосуються перукарень і громадських лазень. Також під час процедур у цих закладах заборонено слухати музику.
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Він постановив, що польська конституція має пріоритет перед законодавством Євросоюзу. Це рішення розпалює конфлікт між Євро-комісією та Варшавою у контексті реформи польської судової системи.