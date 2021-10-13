Понад сімсот мешканців евакуювали з острова Ла-Пальма [ Редактировать ]
Нова евакуація на іспанському острові Ла-Пальма. Понад 700 жителів змусили покинути свої домівки. Усе через нову активність вулкана Кумбре-В'єха.
За останню добу на острові сталося 64 сейсмічних поштовхи, найсильніший - магнітудою чотири і один. Напередодні кратер вулкана частково обвалився.
Потік лави знищив майже 600 гектарів землі: плантації бананів і авокадо. За 3 тижні активного виверження, зруйновані понад тисяча будинків. 6 тисяч людей - евакуювали.
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Виверження триває вже 23 дні. Шість тисяч людей виїхали зі своїх домівок. Зруйновані понад тисяча сто будинків. Під застиглою магмою опинилися майже півтисячі гектарів родючої землі.
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