Аби потрапити на світову першість, треба переграти боснійців на їхньому полі

Національна збірна України з футболу не змогла переграти Боснію та Герцеговину. У Львові зіграли у нічию - 1-1. Це був передостанній матч відбору до чемпіонату світу. Українці забили гол у першому таймі. У другому - суперник зрівняв рахунок.

Тепер збірна України - на другому місці у відбірній групі. Аби його стовідсотково втримати й зберегти право поборотись за путівку на світову першість - потрібно буде переграти боснійців на їхньому полі. Матч відбудеться 16 листопада.