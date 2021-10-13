Національна збірна України з футболу не переграла Боснію та Герцеговину [ Редактировать ]
Національна збірна України з футболу не змогла переграти Боснію та Герцеговину. У Львові зіграли у нічию - 1-1. Це був передостанній матч відбору до чемпіонату світу. Українці забили гол у першому таймі. У другому - суперник зрівняв рахунок.
Тепер збірна України - на другому місці у відбірній групі. Аби його стовідсотково втримати й зберегти право поборотись за путівку на світову першість - потрібно буде переграти боснійців на їхньому полі. Матч відбудеться 16 листопада.
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