Війна на Донбасі: шість ворожих обстрілів зафіксували минулої доби [ Редактировать ]
Шість ворожих обстрілів зафіксували на сході країни минулої доби. Незаконні збройні формування били із заборонених мінометів на Донеччині - поблизу Мар'їнки та Красногорівки. На інших ділянках вели вогонь із гранатометів та стрілецької зброї. Минулося без втрат - повідомили у штабі.
по теме
Одна ворожа атака була на сході країни минулої доби. Незаконні збройні формування зі стрілецької зброї били поблизу Зайцевого.
З великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї та гранатометів різних систем ворог тричі обстріляв наші позиції біля селища Південного.
З великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї та гранатометів різних систем ворог тричі обстріляв наші позиції біля селища Південного.
Поблизу Мирного ворог застосував 82 міномети та протитанковий ракетний комплекс. З важких мінометів гатив і в напрямку Причепилівки.
Сьогодні вже шість обстрілів - із заборонених мінометів, гранатометів та великокаліберних кулеметів. Наші бійці зупинили ворожі атаки вогнем у відповідь.